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FETÖ sanıkları hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Örgütün Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 34'ü tutuklu 67 kişinin yargılanmasına başlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Eskişehir yapılanmasında bulundukları iddia edilen çoğu asker 67 kişiden 65'i hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazlalığı nedeniyle Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda görülen davanın ilk duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 34 tutuklu, 31 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. İki firari duruşmaya katılmadı.

Kameralarla iki farklı açıdan kayıt altına alınan duruşmada, mahkeme heyeti, sanıkların kimlik tespiti işlemlerine başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir FETÖ

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