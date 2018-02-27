FETÖ sanıklarına hapis cezası

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 öğretmene 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan eski öğretmenler Ferhat Duman, Ferhat Burhan, Hüseyin Güneruz, Mustafa Acıelma ve İsmail Serter ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Hümeyra Güni ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

Sanık Güneruz savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

Mahkemeye gelen istihbari bilgilerin hatalar içerdiğini iddia eden Güneruz, kanun dışında hareket ettiğine dair somut delil olmadığını savundu.

Ferhat Duman ise arkadaşının hatırı üzerine sendikaya üye olduğunu, ByLock kullanmadığını ileri sürerek beraatını talep etti.

Mustafa Acıelma da 15 Temmuz'a kadar FETÖ'nün içerisinde yer aldığını ve çok pişman olduğunu belirterek çocukluktan bu yana bildiği her şeyi anlattığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, İsmail Serter'e 7 yıl 6 ay, Ferhat Burhan ve Hüseyin Güneruz'a 7 yıl 2 ay 7'şer gün, Ferhat Duman ve Hümeyra Güni'ye 6 yıl 8'er ay, Mustafa Acıelma'ya 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.