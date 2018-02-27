HABER

FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 14:24 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan 6 eski öğretmen, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 öğretmene 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan eski öğretmenler Ferhat Duman, Ferhat Burhan, Hüseyin Güneruz, Mustafa Acıelma ve İsmail Serter ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Hümeyra Güni ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

Sanık Güneruz savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

Mahkemeye gelen istihbari bilgilerin hatalar içerdiğini iddia eden Güneruz, kanun dışında hareket ettiğine dair somut delil olmadığını savundu.

Ferhat Duman ise arkadaşının hatırı üzerine sendikaya üye olduğunu, ByLock kullanmadığını ileri sürerek beraatını talep etti.

Mustafa Acıelma da 15 Temmuz'a kadar FETÖ'nün içerisinde yer aldığını ve çok pişman olduğunu belirterek çocukluktan bu yana bildiği her şeyi anlattığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, İsmail Serter'e 7 yıl 6 ay, Ferhat Burhan ve Hüseyin Güneruz'a 7 yıl 2 ay 7'şer gün, Ferhat Duman ve Hümeyra Güni'ye 6 yıl 8'er ay, Mustafa Acıelma'ya 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

Erdoğan, Hande Fırat'ın nikahına neden katılmadı?

Fenerbahçe yönetimi faturayı kesti! Aykut Kocaman...

Fenerbahçe yönetimi faturayı kesti! Aykut Kocaman...

Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Suriye'de ateşkes başladı! Esad, Doğu Guta'ya saldırdı

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aydın’da yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Aydın’da yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Vergi Haftası’nda en çok fiş toplayan öğrenciler ödüllendirildi

Vergi Haftası’nda en çok fiş toplayan öğrenciler ödüllendirildi

Çanakkale'de şap hastalığı nedeniyle 43 köy karantinaya alındı

Çanakkale'de şap hastalığı nedeniyle 43 köy karantinaya alındı

İdeal şehir Yıldırım’da riskli yapılara yer yok

İdeal şehir Yıldırım’da riskli yapılara yer yok

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün acı günü

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün acı günü

Yüksekovalı üreticiye Amerika’dan müşteri çıktı

Yüksekovalı üreticiye Amerika’dan müşteri çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.