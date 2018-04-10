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FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:46 | Son Güncelleme

Kayseri'de FETÖ/PDY'den yargılanan 4 sanıktan 3'üne, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar eczacı Şaban Hasçalık, esnaf Tahir Urfalıer, Mehmet Cıngıl ve müteahhit Veyis Niyazioğlu ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan Cıngıl, ifadesinde daha önce etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını söyledi.

Örgütün firari il imamı Sıtkı Baş ve Kayserili iş adamları ile 2008-2009 yıllarında ABD'nin Houston şehrine iki defa gittiklerini ve burada yapılması planlanan üniversite için arazi baktıklarını anlatan Cıngıl, örgütün genelde böyle büyük işleri sponsor ederek iş adamlarına yaptırmaya çalıştığını belirtti.

Bu araziye ilişkin ödenmesi gereken himmet bedelinin örgüt tarafından yukarıdan aşağıya doğru belirlenerek iletildiğini dile getiren Cıngıl, "Seçim öncesi bizden başka partilere oy vermemizi isteyince örgüttün ayrıldım. Pişmanım, buraya varacağını bilmiyordum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Niyazioğlu da telefonunda bulunan KakaoTalk programını yakın akrabaları ile ücretsiz konuşmak için indirdiğini öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Sanıklar Hasçalık ve Urfalıer de hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hasçalık'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlıktan yararlandırılan Cıngıl'a 4 yıl 4 ay 15 gün, Niyazioğlu'na ise terör örgütüne yardım etme suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan Urfalıer'in ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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FETÖ/PDY hapis cezası Kayseri Sanık

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