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FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Kayseri'de, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 9 sanıktan 7'si, 1 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, aralarında eski askerlerin de bulunduğu 9 sanıktan 7'sine, 1 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Ayşe Sema Yıldırım, Sadri Emir, Mehmet Topçu, Sedat Beşdok, Yavuz Kavgacı, tutuksuz sanıklar Mücahit Gürel, Eren Günaydın, Ömer Faruk Aslan, Enes Baytar ile avukatları hazır bulundu.

Açığa alınan astsubay Topçu, ifadesinde, 10 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ettiğini söyledi. Uçak bakım astsubaylığı yaptığını belirterek, "Terör örgütü ile anılmak bile bana ısdırap veriyor. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanıklardan Gürel, okul yıllarında bu örgütle tanıştığını ve maddi imkansızlık nedeniyle evlerinde kaldığını anlattı. Sürekli örgütten ayrılmak istediğini söyleyen Gürel, "Ama abiler bu davadan vazgeçemeyeceğimi söyledi. Şefkat tokadı tehditlerine maruz kaldım." diye konuştu.

Sanık Emir, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve sosyal medya hesabından örgüt lehine paylaşımlar yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Sanıklardan Baytar, etkin pişmanlık kapsamında bildiklerini anlattığını belirtirken, diğer sanıklar ise üzerilerine atılı suçlamaları reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Beşdok'a, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 10 yıl, Kavgacı’ya 8 yıl 9 ay, Yıldırım, Emir ve Topçu'ya 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Baytar'a 2 yıl 1 ay, Gürel'e ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verirdi. Heyet, sanıklar Günaydın ve Aslan'ın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Sanıklardan Beşdok ve Kavgacı'nın tutukluluğunun devamına, Yıldırım, Topçu ve Emir'in tahliyelerine hükmeden heyet, Gürel'e verilen cezanın ise hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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FETÖ hapis cezası Kayseri

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