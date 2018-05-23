FETÖ sanıklarına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, aralarında eski askerlerin de bulunduğu 9 sanıktan 7'sine, 1 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Ayşe Sema Yıldırım, Sadri Emir, Mehmet Topçu, Sedat Beşdok, Yavuz Kavgacı, tutuksuz sanıklar Mücahit Gürel, Eren Günaydın, Ömer Faruk Aslan, Enes Baytar ile avukatları hazır bulundu.

Açığa alınan astsubay Topçu, ifadesinde, 10 yıldır Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet ettiğini söyledi. Uçak bakım astsubaylığı yaptığını belirterek, "Terör örgütü ile anılmak bile bana ısdırap veriyor. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanıklardan Gürel, okul yıllarında bu örgütle tanıştığını ve maddi imkansızlık nedeniyle evlerinde kaldığını anlattı. Sürekli örgütten ayrılmak istediğini söyleyen Gürel, "Ama abiler bu davadan vazgeçemeyeceğimi söyledi. Şefkat tokadı tehditlerine maruz kaldım." diye konuştu.

Sanık Emir, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve sosyal medya hesabından örgüt lehine paylaşımlar yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini söyledi.