FETÖ sanıklarına hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 3 sanık, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya eski öğretmen tutuklu sanıklar Sadi Çolak ve Emrah Canyak ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanık eski polis Halil Kösece ise duruşmaya gelmedi.
Çolak savunmasında, FETÖ/PDY ile bir ilgisinin olmadığını iddia ederek beraatini talep etti.
Sanık Canyak da hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Cumhuriyet savcısı ise sanıkların cezalandırılması ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Halil Kösece, Sadi Çolak ve Emrah Canyak'ı 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.
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