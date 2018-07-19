FETÖ sanıklarına hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık Güner'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası, Aktaş'a ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanıklardan Güner'in tutukluluğunun devamına, Aktaş'ın ise tahliyesine hükmetti.

Örgüt üyesi suçlamasını kabul etmeyen sanıklar, iddiaları reddederek tahliye ve beraatlerini talep etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda ise tutuklu sanık Salim Güner ve avukatı hazır bulundu. Sanık Ayfer Aktaş ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Çelik'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay, aynı suçtan Genç'e 5 yıl ve Kalay'a 3 yıl 9 ay, Menkü'ye ise "örgüte yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Hakkındaki iddiaları reddeden sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Asiye Pınar Menkü, Ayşe Kalay, Ferhat Çelik ve Selma Genç ile avukatları hazır bulundu.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanığa, 3 yıl 9 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

- İl Müftüsü tanık olarak dinlendi

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan sanık ihraç murakkıp A.G ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada Kayseri Müftüsü Şahin Güven, Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan ve vaizlerin de aralarında olduğu 7 tanık dinlendi.

Müftü Güven, göreve geldiği ilk yıllarda personelin hepsini tanıma imkanı olmadığını söyledi. Mütfü yardımcıları ve murakkıp arkadaşlarının A.G'nin yemekhanede örgüt lehine propaganda yaptığını bildirmeleri üzerine konuyu disiplin kuruluna bildirdiğini anlatan Güven, sanık hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Müftü Yardımcısı Taşyapan da sanığın yemekhanede 17-25 Aralık'tan sonra hükümetin FETÖ'nün üstüne çok gittiğini söylediğini ifade etti.

Konuşmalarının çarpıtıldığını iddia eden sanık A.G, savunmasında örgüte sempati duymadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, A.G'nin delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

