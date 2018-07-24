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FETÖ sanıklarına hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:11 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 6 sanık, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 6 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuklu sanıklar Fatih Akbulut, Nuh Naci Ergüner, Abdullah Karakaya ve Turan Yalçındağ aynı dosya kapsamında birlikte, tutuklu sanıklar Halit Aktürk ve Talip Özdoğan ise ayrı dosyalardan hakim karşısına çıktı. Duruşmalarda sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanıklardan akademisyen Halit Aktürk, savunmasında, 2004-2011 yıllarında yüksek lisans için yurt dışına gittiğini, orada bir Türk derneğinin yaptığı kültürel faaliyetlere katıldığını anlatarak, "Hain ve gizli bir örgüt olduklarını bilseydim katılmaz, irtibat da kurmazdım." dedi.

Örgüt üyeliği suçlamasını reddeden ve bildiklerini anlattıklarını belirten diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Aktürk'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Aynı suçtan sanıklar Ergüner, Karakaya ve Akbulut'u 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanık Özdoğan'a 5 yıl 10 ay, sanık Yalçındağ'a ise 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek, 5 sanığın da tahliyelerini kararlaştırdı.

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Kayseri FETÖ sanıkları hapis cezası

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