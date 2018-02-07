FETÖ savcısının köstebeği ortaya çıktı!

7 Şubat 2012'deki MİT kumpasının planlayıcılarından İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya'nın teşkilat içindeki gizli köstebeği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan operasyonun kurum içindeki ayağı, Etnik ve Bölücü Faaliyetler Şubesi'nin Müdürü Aykut Akbulut'tu. O dönemde MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nda görev yapan Akbulut'un, 7 Şubat operasyonundan 3 gün öncesine kadar, MİT yöneticileri hakkında yakalama kararı veren FETÖ savcısı Sadrettin Sarıkaya ile 117 kez telefon irtibatı kurduğu belirlendi.

117 KEZ TELEFONDA KONUŞTULAR



Akbulut bu telefon trafiğini, FETÖ o dönemde devlette çok güçlü olduğu için kendi adına kayıtlı telefondan açık biçimde gerçekleştiriyordu. Akbulut, 0530 592 .. .. numaralı GSM hattı üzerinden Sadrettin Sarıkaya'nın 0505 215 .. .. numaralı GSM hattı ile 17 Şubat 2010-4 Şubat 2012 arasında toplamda 117 kez iletişim gerçekleştirdi. Akbulut'un 7 Şubat'ın bir diğer savcısı Bilal Bayraktar ile telefon trafiği olup olmadığı da araştırılıyor.

GİZLİ BİLGİLERİ SIZDIRDI



7 Şubat sürecinde hedef alınan İstanbul Bölge Başkanlığı Etnik ve Bölücü Faaliyetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Emre Kuzuoğlu ve Yaşar Hakan Yıldırım'ın, Aykut Akbulut'un emrinde çalıştığı anlaşıldı. Kendi personeli PKK ile mücadele ederken Akbulut, elindeki bilgileri FETÖ'ye sızdırıyor ve devlet aleyhine bir operasyonun kilometre taşlarını döşüyordu.