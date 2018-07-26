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FETÖ soruşturmalarının kritik ismi başsavcı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

HAKİMLER Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 2018 ana kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HAKİMLER Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 2018 ana kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'nin yargıdaki yapılanmasını soruşturan Ahmet Akça, Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı olarak atandı.
HSK'nın kararnamesiyle birlikte Ankara Adliyesi'nde birçok hakim ve savcının yeri değişti. Görev yeri değişen isimlerden en dikkat çekeni Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça oldu. Akça, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalarda örgütün yargı yapılanmasını soruşturmuş, aralarında 'Kozmik Oda savcısı' olarak bilinen eski savcı Mustafa Bilgili'nin de bulunduğu birçok FETÖ/PDY şüphelisi hakim ve savcı hakkında dava açmıştı. Örgütün emniyet yapılanması ile ilgili de soruşturmalar yürüten Akça, örgüt mensuplarının 'Bylock' yazışmalarını da deşifre etmişti. Bir önceki kararnameyle askeri suçlar ve parlamenterler hakkındaki suçlardan sorumlu Başsavcı Vekili olarak atanan Akça, son kararnameyle de Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı oldu.
4 YENİ BAŞSAVCI VEKİLİ
Kararnameyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cafer Güven Kara da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Kara, Akça ve daha önce Yargıtay üyesi seçilen başsavcı vekilleri Mehmet Odabaşı ile Aytekin Cenikli'den boşalan başsavcı vekilliğine ise Ankara Cumhuriyet savcıları Mustafa Başer, Gürhan Özok, Hamza Yokuş ve Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vural Balcı atandı.
Kararnameyle birlikte, Ankara Adliyesi'nden başka illere atanan birçok hakim ve savcının yerine de farklı illerden hakim ve savcıların ataması yapıldı.

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