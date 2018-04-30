HABER

FETÖ soruşturması: Aralarında eski subaylarında olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 5 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 5 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 5 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara ve 11 ilde devam ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
Bu sefer olacak mı? Tatlıses'in denemediği bir tek bu kalmıştıBu sefer olacak mı? Tatlıses'in denemediği bir tek bu kalmıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

FETÖ'nün öğretmen ve doktor taktiği deşifre oldu!

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 30 Nisan: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Anti-Kapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs'ta Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılacak

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı 'Tosun'la son görüşmesini anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.