FETÖ soruşturması: Aralarında eski subaylarında olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı

Özkan ARSLAN / ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 5 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 5 albay, 5 yarbay, 13 binbaşı, 2 yüzbaşı olmak üzere toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara ve 11 ilde devam ettiği bildirildi.

