FETÖ soruşturması kapsamında aranan kadın evinin çatısında yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı çıkartılan E.Y. adlı kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
E.Y'nin, oturduğu binanın çatı katında saklandığını tespit eden ekipler, buraya düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.
Şüphelinin eşinin FETÖ'nün okullarında daha önce öğretmenlik yaptığı ve kendisiyle aynı suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
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