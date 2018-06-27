HABER

FETÖ soruşturması kapsamında vali yardımcısı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürüttüğü bir soruşturması kapsamında, Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı Muhammet Kaya gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vali Yardımcısı Kaya'nın evinde, iş yerinde ve aracında arama yaptı.

Polis ekipleri, elde ettikleri bazı dijital verilere el koydu.

Gözaltına alınan Kaya, sağlık kontrolünün ardından soruşturma kapsamında Erzurum'a gönderildi.

PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?
Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyorKandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dijital veriler Fetullahçı Terör Örgütü Vali Yardımcısı

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Son dakika! Cehennem Melekleri, Sarallar ve Beşoklara operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a 3 gün sonra yanıt!

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu!

Ünlü müzisyen Metin Kor ibadet için kurduğu kamp yerinde kayboldu!

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

KPSS tercih kılavuzu: 2018 KPSS tercih dönemi başladı! (AİS KPSS tercih başvuru ekranı)

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS): YSK sınavları (TYT ve AYT) ne zaman, saat kaçta?

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Kandil operasyonunda son durum! Patlama sesleri sınırdan duyuluyor

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.