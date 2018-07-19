FETÖ soruşturmasında 24 emniyet mensubuna gözaltı kararı

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 9'u halen görevde komiser yardımcısı olmak üzere 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması emniyette sıçradı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto örgüt üyelerine yönelik sürdürülen 'Ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, bu kez 9'u halen komiser yardımcısı olarak görev yapan 24 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıkta yapılan açıklamada, şüphelilerden 15'inin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında eski emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

