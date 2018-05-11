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FETÖ SORUŞTURMASINDA 300 ASKERE GÖZALTI KARARI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

  Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK'ya sızdığı belirtilen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, TSK'ya sızdığı belirtilen 211'i muvazzaf 300 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine yapılan operasyonda 150 asker gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlü Terörle Mücadele Şubesi'nde devam ediyor.

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