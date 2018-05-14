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FETÖ soruşturmasında 72 albay hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 09:57 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi - 15 ilde devam eden operasyonda şüphelilerden 46'sı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen 25'i muvazzaf 72 albay hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 46'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı asker şahısların, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütüyle irtibatları tespit edildi.

Bu şekilde irtibatları tespit edilen muvazzaf 25 albay ve haklarında bu soruşturma nedeniyle kısa süre önce idari işlem yapılan 47 albay olmak üzere toplam 72 albay hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi.

- 15 ilde operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Kahramanmaraş, Kırklareli, Konya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Çanakkale'de devam eden operasyonda 46 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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