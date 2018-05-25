FETÖ soruşturmasında Deniz Kuvvetlerinden 9 kişiye tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çalışanı 9 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cengiz Akgül'e ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlılar tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Mayıs'ta FETÖ soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından aralarında albay ve yarbay rütbesinden personelin de bulunduğu 31'i muvazzaf 34 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı.
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