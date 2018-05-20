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FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Erzurum'daki FETÖ soruşturmasında itirafçı olan şüphelilerden yüzbaşı H.S.B., "Sorumlu imam bize Sait Nursi ve Fethullah Gülen'in son dönemde dünyaya gelen önemli şahsiyetlerden olduğunu, kıyamet öncesi gelecek son önemli şahsiyetin de askeriye içerisinden, Hava Kuvvetleri'nde görevli olacağını söyleyerek benim bu branşa geçmemi istedi" dedi.

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında, Yüzbaşı H.B.S. hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.

'HOCA EFENDİNİN TSK'YI GÖZBEBEĞİ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ'

Örgütle ilk tanışmasının Ankara'da ortaokul son sınıftayken 1996 yılında olduğunu anımsatan H.B.S., iddianamede yer alan ifadesinde derslerinin çok iyi olması nedeniyle örgüt evlerine götürüldüğünü söyledi. Abilerden M.K.'nin askeri liseler sınavına girmesini istediğini belirten H.B.S. şöyle konuştu: "Hoca efendinin TSK'yı gözbebeği olarak gördüğünü söyledi. Annem ve babam benim askeriyeye gitmemi istemiyordu. Ancak M.K. babamı da ikna etti. Bana babamın vazgeçme ihtimaline karşı Fen Lisesi sınavlarında cevapları yanlış işaretlememi tembih etti. Askeri lise sınavını asil98'inci sırada kazandım. Fen Lisesi sınavını cevapları yanlış işaretlediğim için kazanamadım, babam yine askeri liseye gitmemi istemedi. Ancak ben M.K.'nin telkinleri ile gitmek istediğimi belirttim ve ısrar edince mecburen göndermek zorunda kaldı."

1998 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne kayıt yaptırdığını bildiren itirafçı yüzbaşı, 2 yıl sonra İ.B. isimli askeri öğrenci ile grup yapıldığını söyleyerek, "2002 yılında okuldan mezun olarak Kara Harp Okulu'na geçtik. Sorumlu imam bize, Sait Nursi ve Fethullah Gülen'in son dönemde dünyaya gelen önemli şahsiyetler olduğunu, kıyamet öncesi gelecek son önemli şahsiyetin de askeriye içerisinden, Hava Kuvvetleri'nde görevli olacağını söyleyerek benim bu branşa geçmemi istedi. Hava Harp Okulu sınavlarına girdim. Sağlığı geçtim, son uçuşta elenerek Kara Harp Okulu'na geçtim" dedi.

Erzurum'da göreve başladıktan sonra Temmuz 2015'te 9. Kolordu Komutanlığı İstihbarat Şube'ye atamasının yapıldığını ifade eden H.B.S., 2 ay kadar bu şubede çalıştıktan sonra Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan İnsansız Hava Aracı (İHA) taburuna kurs için gönderildiğini aktardı.

'İHA'LAR HAKKINDA SORULAR SORMAYA BAŞLADI'

Kurs sonrası atamasının İHA taburuna yapıldığını anlatan H.B. şu ifadeleri kullandı: "İHA taburuna geçtikten sonra Cevdet kod personeli ve orada bulunan İHA uçak sayısı, uçakların özellikleri, nerede görev yaptıkları, İHA'ların silahlı olup olmadığını, taşıdıkları kameraların özelliklerini, uçuş menzillerini ve hangi bölgelerde keşif ve gözetleme faaliyetleri yaptığımızı sormaya başladı. Ayrıca gördüğümüz terör hedeflerini vurup vurmadığımızı da sorardı. Ben de kullandığımız İHA ve kameraların markalarını ve modellerini vererek internette detaylı bilgilerinin olduğunu söyledim. Ayrıca bulunduğumuz taburun görebildiği Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Van hattının kuzey kesimi olduğunu, görülen hedefleri bizim bildirdiğimizi, ancak kararı da komuta katının verdiğini belirttim. Toplantılara daha seyrek olarak 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam ettim. Dini duygularla girmiş olsam bile bu yapı içerisinde bulunduğum dönemler için pişmanım."

Karar duruşmasında H.B.S., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan önce 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. H.B.S.'nin cezası etkin pişmanlık yasası gereği yapılan indirimle 1 yıl 6 ay 22 güne düşürüldü ve cezası ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Fethullah Gülen FETÖ Erzurum sait nursi Hava Kuvvetleri

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