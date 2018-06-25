FETÖ şüphelileri kaçamadan yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan arananların da bulunduğu 8 şüpheli Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği'nin pusu timi, Meriç Nehri kenarında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişimindeki 8 kişilik grubu tespit etti.
Askerler, Ali T, İbrahim A, Ayşe T, Bayram Can T, Gökdeniz T, Nilüfer A, Ahmet Nesim A, Semiha A'yı gözaltına aldı.
Yakalananlardan Ali T ve İbrahim A'nın FETÖ'ye ye olmaktan arandığı tespit edildi.
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