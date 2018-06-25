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FETÖ şüphelileri kaçamadan yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 11:53 | Son Güncelleme

Meriç Nehri'nden Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüphelileri asker sınırda yakaladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan arananların da bulunduğu 8 şüpheli Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği'nin pusu timi, Meriç Nehri kenarında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişimindeki 8 kişilik grubu tespit etti.

Askerler, Ali T, İbrahim A, Ayşe T, Bayram Can T, Gökdeniz T, Nilüfer A, Ahmet Nesim A, Semiha A'yı gözaltına aldı.

Yakalananlardan Ali T ve İbrahim A'nın FETÖ'ye ye olmaktan arandığı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne FETÖ şüpheli

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