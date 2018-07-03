FETÖ şüphelileri sahte kimlikle yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi sahte kimlikle yakalandı.
Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beğendik beldesinde yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 5 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.
Şüpheliler İ.I, E.Ç, E.Ç, A.U.G. ve A.G'nin sahte kimlik ibraz ettikleri belirtildi.
FETÖ zanlılarının sorguları sürüyor.
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