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FETÖ şüphelileri sandık başında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelileri sandık başında yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında aranan 6 şüphelinin oy kullanırken gözaltına alındıkları bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan 6 zanlı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullandıkları okullarda gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kayseri oy kullanma Sandık

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