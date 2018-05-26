FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 26 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri Yunan sınırında yer alan Doyran köyündeki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve aralarında çocukların da olduğu bir grubu durdurdu.
Yapılan incelemede yakalananlar arasında FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapmış, polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, ByLock kullanıcısı kişilerin de olduğu 26 FETÖ şüphelisi bulunduğu belirlendi.
FETÖ şüphelileri Yaşar K, Burak L, Ahmet B, Hasan Ç, Zafer K, Fatih Ç, Mehmet O, Fethi K, Kürşat K, İsmail D, Emre K, Nihat K, Hasan K, Cüneyt S, Yunus Emre K, Ahmet Berk A, Yusuf K, Sinan Ç, Atilla U, Atife K, Emine O, Neşe K, Emel K, Mülkiye A, Hilal Ç, Sibel M. gözaltına alındı.
Grupteki çocuklar yakınlarına teslim edildi.
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