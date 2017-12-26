HABER

FETÖ şüphelileri Yunan adasına kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 01:33 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Yatağan ilçesinde FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve kiralık minibüsle Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 2'si kadın 5 şüpheli ile kaçışı organize ettiği belirtilen araç sürücüsü gözaltına alındı - Kiraladıkları minibüsle İzmir'den Marmaris'e, oradan da Rodos Adası'na geçmek isteyen zanlıların yanlarında yüklü miktarda döviz bulundu - Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin mesleklerinden ihraç edilen kamu personelleri olduğu öğrenildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde durdurulan bir minibüste, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçışını organize ettiği öne sürülen araç sürücüsü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla-Aydın karayolundaki uygulama noktasında rutin kontrollerini sürdüren polis ekipleri, 35 HC 4138 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler 4'ü çocuk 11 kişinin kimlik kontrollerinin yanı sıra kiralık olduğu belirlenen araçta inceleme yaptı.

Yatağan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kimlik kontrolünde, bu kişilerden Muammer K. ve Müzeyyen K'nin FETÖ üyesi olması nedeniyle arandığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan incelemelerin ardından araçta bulunanlar gözaltına alındı. Yatağan Polis Amirliği Merkezine götürülen zanlılardan, üstünden kimlik çıkmayan Fatma U'nun da FETÖ üyesi olması gerekçesiyle hakkında arama kararı olduğu anlaşıldı.

- Çocuklarının farklı isimlerle hitap etmesi gerçeği ortaya çıkardı

Araçta bulunan diğer iki kişinin çocuklarının kendilerine kimliklerinde yazanlardan farklı isimlerle hitap etmesinden şüphelenen ekipler, Yusuf K'nin ağabeyinin, Turgut U'nun ise eniştesinin kimliğini kullandığını belirledi.

Kiraladıkları minibüsle İzmir'den Marmaris'e, oradan da Rodos Adası'na geçmek isteyen zanlıların yanlarında yüklü miktarda döviz bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin mesleklerinden ihraç edilen kamu personelleri olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kiralık minibüsü kullanan ve kaçışı organize ettiği belirtilen kişi de gözaltına alındı.

FETÖ şüphelisi 5 kişi gerekli işlemlerin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, araç sürücüsü ise Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimine teslim edildi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Fatih Terim'in transfer listesi belli oldu

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Hayta İsmail 'Göğüsleri sarkmış olurdu' sözlerini yalanladı: Hatırlamıyorum

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anayasa Mahkemesi'nden CHP'li 122 vekilin yaptığı başvuruya ret kararı

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'li 122 vekilin yaptığı başvuruya ret kararı

Etiler'de kaldırım yüzünden İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

Etiler'de kaldırım yüzünden İBB ile Beşiktaş Belediyesi zabıtaları birbirine girdi

Aynı kışlada bu kez de grip salgını: 10 asker hastanelik oldu

Aynı kışlada bu kez de grip salgını: 10 asker hastanelik oldu

Erzurum'dan kahreden haber! 1 asker şehit

Erzurum'dan kahreden haber! 1 asker şehit

Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Son dakika! İzmir'de deprem (AFAD ve Kandilli son depremler)

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.