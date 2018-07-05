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FETÖ şüphelilerine elektronik takip

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Haklarında FETÖ kapsamında soruşturma ve kovuşturma açılan 412 kişi, elektronik kelepçeyle takip ediliyor

KEMAL KARADAĞ - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçlamasıyla haklarında soruşturma ve kovuşturma açılan 412 kişinin elektronik kelepçeyle takibi yapılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla toplum içinde izlenmesini, gözetim ile denetim altında tutulmasını sağlayan elektronik izleme, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Elektronik İzleme Merkezinin 20 Ocak 2013'te faaliyete geçmesiyle başladı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar konutun terk edilmemesi, belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma, mağdura yaklaşmama ve alkol kullanmama yaptırımları kapsamında 40 bin kişi, elektronik izlemeyle takip edildi.

Halen 412'si FETÖ'ye yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılanlar olmak üzere 2 bin 341 kişi elektronik kelepçelerle takip ediliyor. 10 kişiye ise alkol kullanmama kapsamında yaşadıkları yerlere kurulan cihazlarla anlık olarak alkol testi yapılıyor.

Böylece, 2 bin 351 kişinin elektronik izleme kapsamında takibi sürüyor.

- Elektronik izleme nasıl yapılıyor?

Denetimli serbestlik kapsamında mahkeme ve savcılıklar tarafından verilen kararlarla şüpheli ile sanıklar, konutun belirli sürelerle terk edilmemesi, belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma, mağdura yaklaşmama kapsamında takılan elektronik kelepçelerle Adalet Bakanlığına bağlı Elektronik İzleme Merkezinden 24 saat boyunca izleniyor.

Elektronik kelepçeler, sanık, şüpheli ya da hükümlülerin ayak bileğine bağlanıyor. Söz konusu kişiler, Bakanlığın merkezinden anlık olarak takip ediliyor. Yaptırımların ihlal edilmesi halinde ise Elektronik İzleme Merkezine ihlal sinyali ulaşıyor.

Öte yandan haklarında alkol kullanmamalarına yönelik karar verilenlerin evlerine alkol izleme üniteleri kuruluyor.

Elektronik İzleme Merkezi görevlileri, önceden belli olmayan zamanlarda aradıkları kişilerden alkol testi yapmasını istiyor. Şüpheli, sanık ya da hükümlüler, alkol izleme ünitesinden bu testi gerçekleştiriyor. Test sırasında kimlik doğrulama çerçevesinde de ünite tarafından söz konusu kişilerin çekilen fotoğrafları merkeze gönderiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı elektronik kelepçe FETÖ

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