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FETÖ şüphelilerinin sınırda yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 00:32 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimindeyken sınır köyünde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden 14'ü tutuklandı.

Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 22 şüpheli, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra jandarmanın yoğun güvenlik önlemi altında 22 FETÖ şüphelisi, adliyeye çıkarıldı.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler Fatih Ç, Nihat K, Fethi K, Zafer K, Cüneyt S, Emine O, İsmail D, Sibel M, Necmi C, Atilla Ü, İzzet S, Bekir Umut K, Hasan K. ve Ali Furkan Y. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüphelilerin, haklarında soruşturma yürütülen illere gönderileceği öğrenildi.

- Olay

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 26 Mayıs'ta Yunanistan sınırında yer alan Doyran köyündeki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve aralarında çocukların da olduğu bir grubu durdurmuş, aralarında FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapmış, polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı kişilerin de olduğu 26 FETÖ şüphelisi yakalanmış, çocuklar şüphelilerin yakınlarına teslim edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adli süreç FETÖ soruşturma

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