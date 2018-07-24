FETÖ şüphelilerinin sınırda yakalanması

EDİRNE (AA) - Edirne'de hudut askerleri tarafından sınırda yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, "Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, dün 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 4 kişiyi tespit ederek gözaltına almıştı.
Yunanistan'a kaçma girişimindeki şüpheliler İ.A, Ç.B, T.B ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden T.B., Ç.B. ve İ.A tutuklandı. Diğer şüpheli M.A ise hakkında ev hapsi cezası olması nedeniyle soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya gönderildi.
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