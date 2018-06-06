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FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçarken yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt'un da aralarında olduğu bir grup FETÖ şüphelisini yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 organizatör adliyeye gönderildi

EDİRNE (AA) - İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt'un da aralarında olduğu bir grup Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 organizatör, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yunanistan sınırından FETÖ şüphelilerinin kaçırılacağı ihbarını alan Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İpsala ilçesinde sınıra yakın bir noktada durdurulan iki otomobilde FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçırmak suçundan gözaltına aldıkları L.E, D.M, E.D, E.D, B.A, A.A, H.P, S.Ö ve C.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan organizatörlerle birlikte yakalanan, "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen hakimi İsmail Kurt ile doktor, mühendis ve öğretmenlerin de aralarında yer aldığı bazı şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Askeri Casusluk Edirne Adliyesi FETÖ organizatör şüpheli

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