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FETÖ şüphelisi 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

ASKERLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi.

ASKERLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI
FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi. Şüpheli askerlerin 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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