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FETÖ şüphelisi 9 pilot itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:47 | Son Güncelleme

  - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, TSK'daki kripto FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 56 şüpheliden 9'u  itirafçı oldu.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, TSK'daki kripto FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 56 şüpheliden 9'u itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik 'ankesörlü telefon' soruşturması kapsamında, darbe girişiminin ardından hakkında Malatya'da işlem yapılan eski Tuğgeneral Emin Ayık ile 5'i albay, 2'si yarbay, 4'ü binbaşı toplam 101 kişi hakkında geçtiğimiz hafta gözaltı kararı vermişti. Birçok ilde yapılan operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden, aralarında bir albayın da bulunduğu 9 pilotun etkin pişmanlıktan yararlanmak için örgüt hakkında bildiklerini anlattıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, dün, Ankara Adliyesi'ne getirilerek, soruşturma Savcısına ifade veren 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9 pilot, yurt dışı çıkış yasağı ve belli günlerde kolluğa imza verme zorunluluğu getirilerek serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelilerin ise yakalanmaları için operasyonların devam ettiği belirtildi.

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