FETÖ şüphelisi avukat Akseki'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Antalya Barosu avukatlarından Hüseyin T. Antalya'nın Akseki ilçesinde gözaltına alındı.
Akseki İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen emniyet ve kontrol devriyesi faaliyetleri sırasında Antalya'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsünde bulunan Hüseyin T. kimlik sorgusunda İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüldü.
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı
Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı
Gerilim hızla tırmanıyor! Kılıçlar çekildi
Kız arkadaşlarını gözetlemek için banyo süngerine kamera yerleştirdi
Korkunç son! Kötü haber geldi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum