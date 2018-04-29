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FETÖ şüphelisi avukat Akseki'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 22:16 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelisi avukat Akseki'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Antalya Barosu avukatlarından Hüseyin T. Antalya'nın Akseki ilçesinde gözaltına alındı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen emniyet ve kontrol devriyesi faaliyetleri sırasında Antalya'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsünde bulunan Hüseyin T. kimlik sorgusunda İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı tespit edilerek, gözaltına alındı.

Zanlı, işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüldü.

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