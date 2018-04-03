FETÖ şüphelisi avukat ile eski astsubaya 15 yıl hapis istemi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir avukat ile eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Savcılığınca örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen tutuksuz avukat M.D. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, M.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırladığı iddianame Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "Şüpheli M.D'nin FETÖ/PDY terör örgütüne ait ByLock programını kullandığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait sözde 'Işık evleri' olarak ifade edilen hücre evlerinde kaldığı ve örgütsel toplantılara katıldığı, şüphelinin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısından sonra Bank Asya'da hesap hareketliliğinin tespit edildiğinden, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep olunur." ifadelerine yer verildi.

Şüpheli M.D. ise savunmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini, üniversite eğitimi için gittiği İstanbul ve Tokat'ta, örgüte ait yurt ve evlerde kaldığını, üniversite eğitimi sonrası Adana'ya geldiğinde örgütün kendisiyle irtibata geçtiğini ve ByLock programının telefonuna yüklendiğini belirtti.