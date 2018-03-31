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FETÖ şüphelisi çift sınırı geçerken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 23:09 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden sınırın Irak tarafına geçmeye çalışırken yakalanan ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan karı koca, tutuklandı - Şüphelilerin üzerinde 13 bin 920 dolar, 2 bin 580 avro ve 365 lira ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın Irak tarafına geçmeye çalışırken yakalanan ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan karı kocanın, tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Mart'ta Şemdinli ilçesi Hacıbey Çayı yakınlarında yasa dışı yollardan Irak tarafına geçmeye çalışan ve daha sonradan karı koca olduğu anlaşılan 2 şahıs FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramada 13 bin 920 dolar, 2 bin 580 avro ve 365 lira ele geçirilmiştir. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Hakkari Şemdinli

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