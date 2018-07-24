FETÖ şüphelisi cinsel istismardan tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına eleman kazandırdığı ve görevdeyken bir öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen A.D. emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

