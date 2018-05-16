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FETÖ şüphelisi eski Aladağ Kaymakamı hakkında dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 10:05 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen Filizer hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplam 9 sayfadan oluşan iddianamede, şüpheli hakkındaki itirafçıların ifadelerine de yer verildi.

İddianamede, terör örgütünün mülki idare mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt mensuplarınca 2010-2013 yıllarında operasyonel hat kullanmak suretiyle oluşturulan hücresel haberleşme ağında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanma bünyesinde 99. dönem kaymakamlar sorumlusu M.G. tarafından kullanılan S.K. adına kayıtlı operasyonel telefon hattıyla şahsi hatlarını kullanarak irtibat kuran mülki idare mensupları içerisinde şüpheli Filizer'in de olduğu iddia edildi.

Tanık ifadelerine de yer verilen iddianamenin değerlendirme bölümünde şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde özel olarak mahrem görev alabilecek düzeyde bağlılığı olduğu ve örgütle organik bağ kurduğu, hakim olan hiyerarşik ilişki içerisinde örgütün amacına bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu, böylelikle devletin güvenliğine, anayasal düzene ve hukuki düzenin işleyişine karşı suç işlemek için kurulmuş silahlı terör örgütüne üye olmak suretiyle üzerine atılı olan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediği ileri sürüldü.

Ahmet Ziya Filizer ise savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ/PDY terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını savundu.

Filizer hakkında Adana'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili de "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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