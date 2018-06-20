FETÖ şüphelisi eski öğretmenler hücre evinde yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, örgütün hücre evinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve görevlerinden ihraç edilen öğretmenler P.K, H.Ç. ve M.B. ile özel bir kurumda öğretmen olan A.A'nın, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandığını belirledi.
Kent merkezindeki evlere düzenlenen operasyonda firari 4 zanlı, gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hakkari'de ormanlık alanda deşifre oldu! Buradan izliyorlarmış
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Avusturya'dan Türkiye'ye 'tek kelime' yok
24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
IŞİD, ünlü modeli böyle kandırmaya çalışmış!
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum