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FETÖ şüphelisi eski öğretmenler hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 11:50 | Son Güncelleme

Kayseri'de örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde gizlenen 4 firari şüpheli gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, örgütün hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve görevlerinden ihraç edilen öğretmenler P.K, H.Ç. ve M.B. ile özel bir kurumda öğretmen olan A.A'nın, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandığını belirledi.

Kent merkezindeki evlere düzenlenen operasyonda firari 4 zanlı, gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY Hücre Evi Kayseri

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