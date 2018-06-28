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FETÖ şüphelisi eski öğretmenlere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 09:58 | Son Güncelleme

Örgütle iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan okullarda çalışan eski 17 öğretmen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 5'i gözaltına alındı - Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında örgütle iltisaklı olduğu belirlenen eski 17 öğretmenden 5'i gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında KHK ile kapatılan okullarda çalıştıkları belirlenen eski 17 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde operasyon başlattı. Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da FETÖ elebaşının talimatıyla örgütün finans kurumu Bank Asya'ya para yatırdıkları belirtildi.

Zanlıların gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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