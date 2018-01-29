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FETÖ şüphelisi eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan, hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 23:48 | Son Güncelleme 7 saat önce

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, eski Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Yılmaz ile tutuksuz sanık eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmasına başlandı - Ali ve Aysun Erdoğan, adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, eski Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Yılmaz ile tutuksuz sanık eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca'nın yargılanmasına başlandı.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanık eski belediye başkan yardımcısı Ömer Oktay Akarca ve sanık avukatları katıldı.

FETÖ/PDY ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını savunan Ali Erdoğan, 10 yıl Uşak'ta belediye başkanlığı yaptığını belirtti.

Örgütün "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen tutuklu iş adamı Hazim Sesli, eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Yıldırım ile 2010 yılında ABD'ye gittiğini, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in malikanesinin bulunduğu komplekste 1 gün kaldığını, bu sırada Gülen ile Uşak heyeti olarak görüştüklerini anlatan Erdoğan, Pensilvanya'ya gidileceğini sonradan öğrendiğini, bu ziyaretin ardından örgüt üyeleriyle hiçbir temasının olmadığını öne sürdü.

Evinde bulunan 4 adet 1 ABD dolarının yurt dışı gezilerinden kalan bozuk paralar olduğunu iddia eden Erdoğan, belediye başkanlığı yaptığı dönemde iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile telefonda görüştüğünü, bunun örgütsel faaliyet olmadığını iddia etti.

Uşak'ta FETÖ/PDY tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları etkinliğine belediye olarak sponsor olduğuna ait iddia üzerine Erdoğan, "Valilik bir komisyon oluşturdu, biz de valilik talimatıyla sadece plastik sandalye verdik, zabıtalar güvenlik sağladı. Bütün bunlar dönemin valisinin talimatıyla yapıldı." dedi.

Belediye başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye ait şirketlere çeşitli ihaleler verildiği yönündeki soru üzerine Erdoğan, "Bu yönde hiçbir kanıt yoktur, ben FETÖ/PDY ile ilişkili hiçbir firmayla çalışmadım. Çocuğum onların okulunda okuyordu, oradan bile aldım. 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapıyla hiçbir ilişkim olmadı. Zaten iddia edilen her şey bu süreçten önce. Bugüne kadar boğazımdan 1 kuruş haram para geçmemiştir, siyasi bir komploya maruz kaldım." ifadesini kullandı.

Aysun Erdoğan ise eşiyle ilgili iddialar üzerine gözaltına alındığını, FETÖ/PDY ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını savundu.

Tutuksuz sanık Ömer Oktay Akarca ise evinde bulunan 1 ABD dolarlarının şu an 31 yaşındaki oğlunun sünnetinden kalan paralar olduğunu ve kızının odasında bulunduğunu öne sürdü.

Tanıklardan Zafer Satı, belediyede ihale komisyonunda görevli olduğunu, Ali Erdoğan'ın çeşitli ihalelere müdahale etmek istediğini iddia etti.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, 12 saat süren duruşma sonunda Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan'ın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmaları için tahliyesine, eski belediye başkan yardımcısı Tuncay Yılmaz'ın dosyasının ayrılarak tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ali Erdoğan, eşi Aysun Erdoğan, eski belediye başkan yardımcıları Ömer Oktay Akarca ve Tuncay Yılmaz, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı. Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile Tuncay Yılmaz, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 23 Ağustos'ta tutuklanmış, Ömer Oktay Akarca ise sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

(AA)

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