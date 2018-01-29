FETÖ şüphelisi eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan, hakim karşısında

Örgütün "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen tutuklu iş adamı Hazim Sesli, eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Yıldırım ile 2010 yılında ABD'ye gittiğini, Pensilvanya'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in malikanesinin bulunduğu komplekste 1 gün kaldığını, bu sırada Gülen ile Uşak heyeti olarak görüştüklerini anlatan Erdoğan, Pensilvanya'ya gidileceğini sonradan öğrendiğini, bu ziyaretin ardından örgüt üyeleriyle hiçbir temasının olmadığını öne sürdü.

FETÖ/PDY ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını savunan Ali Erdoğan, 10 yıl Uşak'ta belediye başkanlığı yaptığını belirtti.

Evinde bulunan 4 adet 1 ABD dolarının yurt dışı gezilerinden kalan bozuk paralar olduğunu iddia eden Erdoğan, belediye başkanlığı yaptığı dönemde iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile telefonda görüştüğünü, bunun örgütsel faaliyet olmadığını iddia etti.

Uşak'ta FETÖ/PDY tarafından düzenlenen Türkçe Olimpiyatları etkinliğine belediye olarak sponsor olduğuna ait iddia üzerine Erdoğan, "Valilik bir komisyon oluşturdu, biz de valilik talimatıyla sadece plastik sandalye verdik, zabıtalar güvenlik sağladı. Bütün bunlar dönemin valisinin talimatıyla yapıldı." dedi.

Belediye başkanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye ait şirketlere çeşitli ihaleler verildiği yönündeki soru üzerine Erdoğan, "Bu yönde hiçbir kanıt yoktur, ben FETÖ/PDY ile ilişkili hiçbir firmayla çalışmadım. Çocuğum onların okulunda okuyordu, oradan bile aldım. 17-25 Aralık sürecinden sonra bu yapıyla hiçbir ilişkim olmadı. Zaten iddia edilen her şey bu süreçten önce. Bugüne kadar boğazımdan 1 kuruş haram para geçmemiştir, siyasi bir komploya maruz kaldım." ifadesini kullandı.