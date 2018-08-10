FETÖ şüphelisi eski üsteğmene hapis istemi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde şehir dışı talebe mesulü olduğu iddia edilen eski üsteğmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Cumhuriyet Savcılığınca, örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen tutuklu M.C. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

M.C. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianame M.C'nin ısrarla uzun süre örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde kaldığı aktarılarak "Şüphelinin, örgütün toplantılarına katıldığı, FETÖ/PDY'nin Adana’daki yapılanması içerisinde bölge talebe mesullüğü ve daha sonra şehir dışı talebe mesullüğü görevini yaptığı, örgütün abilerinden emir ve talimat aldığı, böylece silahlı terör örgütüne katıldığı anlaşıldığından üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadesi kullanıldı.

Şüpheli M.C. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

