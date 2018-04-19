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FETÖ şüphelisi kadın Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

"ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheliye ev hapsi verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kadın şüpheli, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri kenarında gerçekleştirdikleri kontrol sırasında şüpheli Asiye D'yi yakaladı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen şüpheli kente getirildi.

Zanlı, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheliye, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

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