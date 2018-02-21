FETÖ şüphelisi öğretmenlere operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında, KHK ile kapatılan örgüte ait okullarda görev yapan 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgüte ait okullarda çalıştıkları belirlenen 28'i ByLock kullanıcısı 47 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyete götürüldüğü, adreslerinde bulunamayan 28 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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