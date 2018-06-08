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FETÖ şüphelisi, örgüte ait yayınları yakmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 03:08 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelisi, örgüte ait yayınları yakmaya çalışırken yakalandı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, örgüte ait yayınları yakmaya çalışan bir kadın gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında teknik ve fiziki takibe aldığı ev kadını R.Y'nin, ikametine yakın bir bölgede bazı yayınları yaktığını fark etti.

Yakılmaya çalışılan yayınların örgüte ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, R.Y'yi gözaltına aldı. Ekipler, bir kısmı yanan yayınları da incelenmek üzere emniyete götürdü.

Bu arada, daha önce de FETÖ/PDY propagandası yaptığı gerekçesiyle R.Y. hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Emniyet Müdürlüğü FETÖ gözaltı operasyon PDY

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