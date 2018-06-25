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FETÖ şüphelisi oy kullanırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 13:27 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelisi oy kullanırken yakalandı

Trabzon'da Fetullahçı terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi oy kullanmak için geldiği okulda yakalandı.

Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi M.A.E'nin, Yeşilyalı Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda oy kullanacağı belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu M.A.E. oy kullanmak için geldiği okulda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri FETÖ Oy Trabzon

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