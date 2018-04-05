FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.E. (30) adlı kadının, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde bir evde olduğu belirlendi.

B.E, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin, sağlık kontrolünün ardından Nevşehir'e gönderileceği öğrenildi.