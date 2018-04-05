FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.E. (30) adlı kadının, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde bir evde olduğu belirlendi.
B.E, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelinin, sağlık kontrolünün ardından Nevşehir'e gönderileceği öğrenildi.
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum