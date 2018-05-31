ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda, örgütün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen şüpheli, polisten kaçarken çatıda yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ve İstihbarat Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 ay süren takip sonucu örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı kent merkezindeki hücre evine iftar saatinde operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında polisi fark edip kaçmaya çalışan ve örgütün "büyük bölge talebe mesulü" olduğu iddia edilen M.T, saklandığı evin çatısında yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kadın doktora dehşeti yaşattılar
Adana merkezli 'Son Alo' operasyonu! Ahmet Ergün yakalandı
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
Çinli annenin bebeğine yaptığı şey pes dedirtti
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
İtalyan komedyen ünlülerin korkulu rüyası oldu!
Şizofreni hastası gördüğü yüzleri çizdi
80 yaşındaki yaşlı kadın, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
Okuyucu Yorumları 0 yorum