HABER

FETÖ şüphelisi 'şok mangaları'nın ayrıntılarını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 02:27 | Son Güncelleme

FETÖ iddianamesinde yer alan bir şüpheli, TSK içindeki FETÖ’cülerin kendilerinden olmayan askerlere “şok mangaları” denilen eğitim adı altında nasıl işkence ettiklerini anlattı.

FETÖ şüphelisi 'şok mangaları'nın ayrıntılarını anlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan bir iddianame, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) içindeki FETÖ’cülerin kendilerinden olmayan ya da örgütten kopmaya çalışan askerlere “şok mangaları” denilen eğitim adı altında nasıl işkence ettiklerini ortaya çıkardı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede şüpheli olarak yer alan Emrullah A., bir süre FETÖ imamlarıyla görüşmeyip örgüt toplantılarına katılmayınca, komutanlardan baskı gördüklerini, hatta askeri kampta “şok” mangalarına alındıklarını belirterek, “Şok mangalarında akılalmaz işkenceler oluyordu. Örneğin bazı komutanlar, sırf küçük düşürmek için ‘Sen silahı bırak, şu sopayı al. Sana silah yakışmıyor’ diyorlardı. Bazen de ‘Çam ağacındaki iğneli yaprakları say’ ya da ‘Şu ağustosböceğini sustur, komutan rahatsız oluyor’ gibi akılalmaz emirler veriyorlardı. Toplantıya gitmediğimin bilgisinin, bağlı olduğum abiden komutanlara gittiğini, böylece hangi komutanın FETÖ’cü olduğunu da anlıyordum” dedi.

Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
Askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı varAskeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ TSK asker akılalmaz emirler şok mangaları

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Fenerbahçe 2 - 0 Osmanlıspor maç özeti (Puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da gözaltına alınan Türk vatandaşını aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da gözaltına alınan Türk vatandaşını aradı

Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Bağcılar'da otoparka silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı

Ağrı'da askeri araç devrildi: 9 asker yaralandı

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta

Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Erdoğan'a sürpriz! Böyle karşıladılar

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçaktan dumanlar yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.