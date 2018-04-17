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FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:24 | Son Güncelleme

FETÖ şüphelisi yol kontrolünde yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan üniversite öğrencisi, jandarmanın yol kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçe ilçesi yakınlarında yol kontrolü yapan ilçe jandarma ekipleri, durdurdukları araçtaki üniversite öğrencisi Z.B'nin kimlik kontrolünde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Osmaniye

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