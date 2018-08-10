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FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

TSK'dan ihraç edildiği belirtilen eski üsteğmen jandarmaya teslim edildi

EDİRNE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu şüphesiyle ordudan ihraç edilen eski üsteğmen Yunanistan sınırında yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgedeki devriyeleri sırasında Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan bir kişiyi tespit etti.

Şüpheli, askerler tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, zanlının 677 sayılı KHK ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görevliyken ihraç edilen Mehmet B. olduğu, Ankara'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılamasının sürdüğü, yurt dışına çıkış yasağı ile aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

Zanlı, jandarmaya teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne hudut birliği Jandarma

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