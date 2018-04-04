FETÖ taktik değiştirdi! Yurt dışındaki yöneticiler kaçırılıyor

MİT'in Kosova’da düzenlediği bir operasyonla FETÖ'nün 6 kritik ismini yakalayıp uçakla Türkiye’ye getirmesi FETÖ'de büyük paniğe ve korkuya neden oldu.
Haber7'nin haberine göre, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in son konuşmasında örgüt üyelerine 'beni koruyun' talimatı vermesi sonrası örgüt yöneticilerinin en güvenilir ülke olarak belirledikleri Kanada'ya kaçmaya başladıkları iddia edildi.
Deşifre olan örgüt üyelerinin Türkiye'nin operasyon yapmasının zor olduğunu düşündükleri İngiltere ve Fransa gibi ülkelere de kaçmak için harekete geçtiği belirtiliyor.
6 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirildiği Kosova operasyonu sonrası Abdullah Aymaz, Zekeriya Öz'ün de Almanya'dan kaçış planı yaptıkları iddialar arasında.
Bir diğer iddia ise başta Almanya ve İngiltere olmak üzere AB ülkelerine iltica talebinde bulunan birçok FETÖ’cünün operasyon riskine karşı adres değişikliğine gittikleri yönünde.
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