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"FETÖ tehlikesi geçmiş diyemeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 13:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (2) - "(FETÖ firarisi Adil Öksüz) Bir müddet öncesine kadar Almanya'daydı, bir yere gidip gitmediği konusunda herhangi bir değerlendirmemiz yok ama bir müddet öncesine kadar Almanya'da olduğu biliniyor. Almanların sızdırdığı bilgiler yanlış değil" - "FETÖ tehlikesi geçmiş diyemeyiz. Bunu dersek yanlış bir bilgi vermiş oluruz. Bence tam yarısındayız FETÖ tehlikesinin" - "FETÖ meselesi matruşka gibi. Açtıkça içinden çıkıyor, dibini yakalayabilmek için elinizin rahat olması lazım, kalıcı birtakım düzenlemeler yapılabilir"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Adil Öksüz'e ilişkin, "Bir müddet öncesine kadar Almanya'daydı, bir yere gidip gitmediği konusunda herhangi bir değerlendirmemiz yok ama bir müddet öncesine kadar Almanya'da olduğu biliniyor. Almanların sızdırdığı bilgiler yanlış değil." dedi.

Bakan Soylu, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kandil Operasyonu'nda gelinen noktaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Toplantı halindeyken vurduk ama sonuçlarını alamadık" sözüne yönelik soru üzerine Soylu, ortak bir istihbaratın değerlendirildiğini, PKK'nın toplantı halindeyken vurulduğunu, neyin nasıl olduğunun kamuoyuna açıklanacağını söyledi.

Eskiden Türkiye için Kandil'in uzak hedef ama şimdi ise kolay hedef olduğunu belirten Soylu, iç güvenlik operasyonlarıyla terör örgütünü içeride hareket edemez hale getirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin terörle karşı karşıya kalacağı riskleri tamamen ortadan kaldırabilmek için büyük bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Soylu, "Bu da büyük bir devrimciliktir. Tayyip Erdoğan devrimciliğidir. Türkiye'nin dışarı çıkmak için izin aldığı günler çok uzakta değil. Teknolojik, beşeri ve istihbarat kabiliyetimizi birleştirdiğimiz zaman artık sonuç alıyoruz. Türkiye'nin gücüne kimse dayanamaz. Amerika da dayanamaz, kimse dayanamaz. Herkes burada Türkiye ile ittifak etmek zorundadır. Bu alan bizim alanımız. Biz artık ne zaman Kandil'e gireriz diye bir düşünce içinde değiliz. Biz, istediğimiz zaman Kandil'e gireriz. O böcek yuvasını temizler ve tarumar ederiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Kandil orada durduğu sürece mümkün değildir ki Diyarbakır, Hakkari, Yüksekova, Şırnak özgür kalsın. Kayış gibi kalırlar. Sebep nedir? Bir tarafta Kandil var. Irak numaralı bir telefonla arıyorlar vatandaşı, 'Bugün TC etkin ama yarın öbür gün biz gelirsek...'. Biz Kandil'i kaldırdığımız andan itibaren herkes rahat edecek ve bayram edecektir. Esas bayram Kürt kardeşlerimize, Kandil'in kalktığı gün olacaktır." dedi.

- "Bir müddet öncesine kadar Almanya'daydı"

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığına ilişkin soru üzerine Soylu, "Bizde bilgiler var ama burada söyleyemeyiz." yanıtını verdi. Adil Öksüz'ün yaşayıp yaşamadığının sorulması üzerine de Soylu, "Şu anda öyle görünüyor." diye konuştu.

Soylu, "Almanya'da olduğu kesin mi?" sorusuna karşılık, "Bir müddet öncesine kadar Almanya'daydı, bir yere gidip gitmediği konusunda herhangi bir değerlendirmemiz yok ama bir müddet öncesine kadar Almanya'da olduğu biliniyor. Almanların sızdırdığı bilgiler yanlış değil." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümünün kaza olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Soylu, "Elimizde görüntüler var. İş makinesi olduğu kesin, acı görüntüler var. İnsanın içini kaldıramayacağı görüntüler var. Bize ilk gelen bilgi düzgün bir kesi olduğuydu. Biz şöyle düşündük, herhalde bir veteriner ya da bu işi bilen bir kişi bunu yaptı. Çünkü bu kadar düzgün bir kesi olamaz. Olayın görüntüleri de ortaya çıkınca bunun iş makinesiyle gerçekleştiği belli oldu." diye konuştu.

Soylu, 15 Temmuz ile ilgili sahte belge yayınlayan ve yakalanan kişiye ilişkin, "Herhangi bir terör örgütü bağlantısı görmedik ama bu dönemde bunu kullananlarla ilgili gerekli araştırmaları arkadaşlarımız yapıyorlar. İzzet Aşkar diye birisi, 15 Temmuz'un kurgu olduğunu ifade eden ve bunun da MİT antetiyle ortaya koyan bir belge yayınladı." dedi.

Siber suçlarla mücadelede Türkiye'nin çok ilerlediğini, bundan kimsenin endişesi olmaması gerektiğini belirten Soylu, "Yeter ki Türkiye'de olsun, yurt dışında olduğu zaman nerede olduğunu buluruz. Bu belki de Türkiye'nin en iyi geliştirdiği kabiliyetlerden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

"FETÖ tehlikesi geçti mi?" sorusu üzerine Soylu, "FETÖ tehlikesi geçmiş diyemeyiz. Bunu dersek yanlış bir bilgi vermiş oluruz. Bence tam yarısındayız FETÖ tehlikesinin." dedi.

Bakan Soylu, "FETÖ meselesi matruşka gibi. Açtıkça içinden çıkıyor, dibini yakalayabilmek için elinizin rahat olması lazım. Bizim bunu TÜSİAD'a anlatmamız mümkün değil. Adamlar başka alemdeler. Boğaz seyretmekten maalesef Türkiye'nin gerçekleriyle daha örtüşebiliyor değiller. Bir gram faiz gelirlerine bir şey geldi mi kıyameti kopartıyorlar. Onun için özellikle OHAL konusunda seçimden sonra yapılacak iyileştirmelerle ve ortadan kaldırmada, ufak tefek tedbirlerle aşılabilir düşüncesindeyim." diye konuştu.

Trafik konusunun, terörden daha zor bir konu olduğunu ifade eden Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Trafik konusunda çok mesafe aldık ama bir mantık oluşturamadık. Trafik konusunda yalnız kaldım. Büyük bir mücadele yapıyoruz. 50 tane kaza kara noktamız var. Bu bayram bir tek ölümlü kaza olmadı. Ama orada tedbir aldık. Son 14 yılda arife dahil 4 günlük bayram sayısı 7. Bunu 2018 Ramazan Bayramı ile kıyasladığımızda trafik yoğunluğu yüzde 20 arttı. Can kaybımız toplam 69 oldu. Bayramda mevsim normalleri dışında çok yağış gerçekleşti. Toplam can kayıpları 14 yıl ortalamasına göre yüzde 23 azaldı."

- Çiller'in Yenikapı mitingine katılması

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in Yenikapı Mitingi'ne gelmesine ilişkin görüşü sorulan Soylu, şu yanıtı verdi:

"Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı durumları geçmiş dönemlerde, Tansu Hanım yaşadı. Türkiye'de siyaseti prangaladılar, adım attırmadılar. Tehditler, şantajlar, ekonomik krizler, vesayetler, darbeler, parmak sallamalar. Böyle bir tünelden geçmiş bir tecrübe, 'Ben milli şuurla buraya geldim' diyorsa, bir derdi var. Bu derdini paylaşıyor. Benim çok uzun yıllardan beri Türk siyasetinde görmek istediğim manzara budur.

Baykal'ın bugün milletvekili adayı olması gerekir miydi? Bu kadar mı istismar olur. Biz, şu halimizle yetiştiremiyoruz. Türk siyasetinde bir varlığın, bir ismin var. İyi, kötü eleştirilirsin, takdir edilirsin, edilmezsin. Hiç mi ailesi yok, hiç mi akıl veren bir arkadaşı, dostu yok anlamakta zorlanıyorum. Allah muhafaza yarın öbür gün tekerlekli sandalyede de kalabilir. Düşünsenize tekerlekli sandalyede Deniz Baykal, bir üniversiteye gidiyor ve orada tecrübelerini anlatıyor. Allah bana hayatımın sonuna kadar aktif siyasette bulunmayı nasip etmesin."

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
Adil Öksüz Almanya FETÖ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör

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