FETÖ tutuklusu oğluna SIM kart ulaştırmaya çalışırken yakalandı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan oğluna SIM ve hafıza kartı ulaştırmaya çalışan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan oğlunu ziyaret etmek isteyen kişi, kentteki cezaevine gitti.

Ziyaretçideki SIM ve hafıza kartı, cezaevi personelince fark edildi.

Görevlilerin durumu bildirmesiyle polislerce gözaltına alınan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelinin, SIM ve hafıza kartını, oğluna örgütsel faaliyetlerde kullanması amacıyla götürdüğü öne sürüldü.

