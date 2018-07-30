FETÖ üyelerini taşıyan teknenin batması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve bindikleri şişme botun alabora olması sonucu hayatlarını kaybedenlere Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze aracı tahsis edilmediği yönündeki haberlerin asılsız olduğu bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin yakın bölgelere karayolu, uzak bölgelere ise uçak ile ücretsiz gerçekleştirdiği cenaze hizmetlerinin, tüm vatandaşlar için geçerli olduğu belirtildi.
Balıkesir'deki olayın ardından cenazelerden 4'ünün Bursa'ya getirildiği ve Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bursa Büyükşehir Belediyesi, dün gece saatleri itibariyle cenazelerin nakli için gerekli tüm bilgileri cenaze sahiplerine iletmiş, cenazelerin naklinin uçakla gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Aynı saatlerde cenazelerin uçakla Amasya ve Sinop'a nakledilmesi için de Adli Tıp Kurumuna araç göndermiştir. Ancak cenaze sahipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesinin tüm vatandaşlara olduğu gibi kendilerine de sağladığı bu imkandan yararlanmamış, cenazelerin naklini kişisel olarak gerçekleştirmişlerdir."
Açıklamada, "Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen ve bindikleri şişme botun alabora olması sonucu hayatlarını kaybeden kişilere yönelik Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından cenaze aracı tahsis edilmediğine ilişkin haberler asılsızdır. Sosyal medyada kimliği belli olmayan ve olayı manipüle etmeye yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
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